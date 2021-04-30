Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci: "Toparlandı"

Beşiktaş'ta sezon başından beri eleştirilerin odak noktasında olan Adem Ljajic, son haftalarda performansını yükseltti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci: 'Toparlandı'
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30 Nisan 2021 11:49
Beşiktaş'ta sezon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem Ljajic de son haftalarda takımın en önemli silahlarından birisi haline geldi.

Boşnak oyuncu hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Rizespor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Ljajic, Ghezzal'ın attığı golde de verdiği pasla skora katkı yaptı.

7 PUANA ŞAMPİYON!

Süper Lig'de kalan 4 haftada Hatay, G.Saray (D), Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlardan 7 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

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