Beşiktaş'ta Adem Ljajic geri dönüyor

Beşiktaş'ta kadro dışı isimler arasında yer alan Adem Ljajic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. beIN SPORTS'un haberine göre, Ljajic takıma geri dönecek.



Adem Ljajic, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasını tribünde taraftarların arasında takip etmişti. Siyah beyazlı yönetimin, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Ljajic'i kadroya yeniden dahil etmeyi düşündüğü aktarıldı.



Son olarak 11 Mayıs 2021'deki Fatih Karagümrük maçında 38 dakika forma giyen Adem Ljajic, ardından omuz sakatlığı yaşayarak kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon başlamadan önce de kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kendisine yeni kulüp bulamayınca çalışmalarını ayrı olarak sürdürüyordu. Taraftarların içinde yerini alan Ljajic'e taraftarlardan da büyük sevgi gösterisi gelmişti.



Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda 85 maçta 18 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti.





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