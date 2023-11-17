Beşiktaş'ta adaylar durmuyor

Beşiktaş camiasında haraketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bir yanda takımın başına gelen Rıza Çalımbay'ın aldığı ve alacağı saha sonuçları kadar, diğer yanda da 3 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçimi Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alıyor.
ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Siyah-beyazlılarda başkan adaylığını resmi olarak açıklayan iki isim Hasan Arat ile Serdal Adalı. Camianın önde gelen isimleri, seçimle sayılı günler kala adeta arı gibi çalışıyorlar. Bir yandan güçlü bir yönetim için kolları sıvayan Adalı ile Arat, diğer yandan da hemen hemen her gün kongre üyeleri, dernekler ve taraftarlarla buluşarak projelerini anlatıyor.
Hasan Arat, "Bu yol Beşiktaşlıların yolu" başlığıyla bu akşam İstanbul'da siyah-beyazlılarla buluşacak. Serdal Adalı da önümüzdeki günlerde İstanbul'da projelerini anlatacağı bir toplantı gerçekleştirecek.
ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Siyah-beyazlılarda başkan adaylığını resmi olarak açıklayan iki isim Hasan Arat ile Serdal Adalı. Camianın önde gelen isimleri, seçimle sayılı günler kala adeta arı gibi çalışıyorlar. Bir yandan güçlü bir yönetim için kolları sıvayan Adalı ile Arat, diğer yandan da hemen hemen her gün kongre üyeleri, dernekler ve taraftarlarla buluşarak projelerini anlatıyor.
Hasan Arat, "Bu yol Beşiktaşlıların yolu" başlığıyla bu akşam İstanbul'da siyah-beyazlılarla buluşacak. Serdal Adalı da önümüzdeki günlerde İstanbul'da projelerini anlatacağı bir toplantı gerçekleştirecek.
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