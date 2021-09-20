Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı kafilesi açıklandı.
Siyah - beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Rosier ve Welinton maç kadrosuna dahil edildi.
Sakatlıkları süren Necip Uysal, Alex Teixeira, Umut Meraş, Domagoj Vida, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.
Siyah - beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Rosier ve Welinton maç kadrosuna dahil edildi.
Sakatlıkları süren Necip Uysal, Alex Teixeira, Umut Meraş, Domagoj Vida, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.