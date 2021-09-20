Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kadrosunu açıkladı. 6 isim sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı!
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20 Eylül 2021 12:52
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı kafilesi açıklandı.

Siyah - beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Rosier ve Welinton maç kadrosuna dahil edildi.

Sakatlıkları süren Necip Uysal, Alex Teixeira, Umut Meraş, Domagoj Vida, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.




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