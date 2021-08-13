Beşiktaş'ta açılış maçına özel hazırlık

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına bu akşam çıkıyor. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanacak maçta Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Muhteşem başarıların yaşandığı geçen sezonda pandemi sebebiyle taraftarından mahrum kalan siyah beyazlılar bugün uzun zaman sonra hasret giderecek. Sezonun ilk maçının biletleri kapış kapış gitti. Satışa sunulan biletler sadece bir saat içinde tükendi. Yönetim de taraftarın bu ilgisini karşılıksız bırakmayacak.



Alex de olacak

Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftarlara çeşitli etkinlikler sunulacak. Geçen sezonun maçları skorbordlardan izletilecek. Önce kadrodaki isimler, ardından da yeni transferler ve son olarak da sözleşmesini yenileyen Sergen Yalçın tekrar tanıtılacak. Ayrıca sezonun en bomba transferi olarak gösterilen Alex Teixeira da şölene katılacak. Karantina sürecinde yer alan Brezilyalı yıldızın, mobil olarak bağlanarak stat skorbordundan taraftarların karşısına çıkması planlanıyor.



65 bin adet satıldı

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarına ilgi her geçen gün artıyor. Siyah beyazlılar, yeni sezon için beyaz, siyah ve gri renkte formaları satışa çıkarmıştı. Taraftarların formalara büyük ilgi gösterdiği ve şu ana kadar 65 bin civarında forma satışının yapıldığı belirtildi.



