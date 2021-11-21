Beşiktaş'ta acil görüşme kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, takımdaki kötü gidişata çözüm konusunda bugün teknik direktör Sergen Yalçın'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Beşiktaş'ta acil görüşme kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2021 12:31
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün sabah yapılan divan kurulu toplantısına yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte katıldı. Başkan, yüksek tansiyonlu geçen toplantının ardından soluğu Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig maçı için Alanya'da aldı. Mücadeleyi, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda tribünden takip eden Çebi, 2-0'lık yenilgi sonrasında adeta yıkıldı.

Üzgün olduğu gözlenen Başkan, yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Çebi'nin, takımdaki kötü gidişata çözüm konusunda bugün teknik direktör Sergen Yalçın'la da bir araya gelmesi bekleniyor. 

 
 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.