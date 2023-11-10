Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Abone Ol
Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 13:06
Son güncelleme 10 Kasım 2023 13:50
Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Aboubakar ve Cenk'in yaklaşık 10'ar gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery