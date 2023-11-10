Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk sakatlandı

Kulübü,vesakatlıkları hakkında açıklama yaptı."Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hissedenAcıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde(biseps femoris)tespit edilmiştir.Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuzAcıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde(biseps femoris)tespit edilmiştir.Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."