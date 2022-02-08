Beşiktaş'ta Aboubakar pişmanlığı

Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro talep ettiğinden dolayı gönderilen Aboubakar için West Ham United ve Leicester City 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Aboubakar'sız Kartal'ın gol ortalaması da 0.7 puan düştü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar pişmanlığı
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08 Şubat 2022 11:23
Beşiktaş, golleriyle geçen sezon kazanılan şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ı mumla arıyor. Geçen yıl Aboubakar'lı forvetiyle maç başına 2.22'lik gol ortalaması yakalayan Beşiktaş'ın bu sezonki 1.45'lik gol ortalaması yaşanan sıkıntıyı da gözler önüne seriyor.

Zira, yeni transfer Batshuayi, beklentilerin çok uzağında kaldı. İngiliz ekipleri West Ham ve Leicester City'nin istediği Aboubakar'a Al Nasr'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği belirtiliyor.

Aboubakar'ın transfermarkt değeri ise 9 milyon euro. Öte yandan, ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan Siyah-Beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırarak ilk yarının da gerisinde kaldı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Afrika Kupası'nı üçüncü olarak bitiren Kamerun'un 30 yaşındaki golcüsü Vincent Aboubakar, hayranlarına seslendi: "Bana inandığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

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