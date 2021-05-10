Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!

Yeni sözleşme istediği için 'Sakatım' bahanesini kullanan yıldız oyuncuya yöneticiler tepkili: Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2021 08:51
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi büyüyor...

Takımın şampiyonluk yolunda ciddi yara alması sonrası Kamerunlu oyuncuya olan öfke arttı. Oysa Kamerunlu yıldız birkaç hafta öncesine kadar taraftarın göz bebeği, idmanların neşesi ve takımın en büyük bir motivasyon kaynağıydı...

Galatasaray maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda neredeyse yokları oynaması üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu.

MR sonuçları iyi

Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilenecek olan Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniliyordu. Aboubakar'ın derbi öncesi son çekilen MR'ında iyileşme görülmesine rağmen "Riske girmek istemiyorum" demesi üzerine yöneticilerin artık şüphesi kalmadı. Siyah beyazlılar takımı eksik bıraktığı için Aboubakar'a çok kızgın.

"Beş dakika oynasın"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hatta yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenler bile var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" sözlerini kullanıyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.