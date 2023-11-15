Beşiktaş'ta Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'tan avans isteme nedeni de belli oldu...
Siyah-Beyazlılar'da istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu.
Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın oynamama nedeninin sakatlıktan başka bir şey olmadığı belirtildi. Devamında ise Aboubakar'ın kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığı kaydedildi.
GÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YAZ DÖNEMİNİN MESELESİ
Talebin günümüzde değil, aylar öncesinde gerçekleştiği de belirtildi. Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise kişisel olduğu ortaya çıktı. Boşandığı eski eşine daha önceden yüklü miktarda para ödeyen ve ülkesinde otel yaptıran golcü oyuncunun bu nedenle avans aldığı öğrenildi.
SKORA 73 KEZ KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.
Siyah-Beyazlılar'da istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu.
Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın oynamama nedeninin sakatlıktan başka bir şey olmadığı belirtildi. Devamında ise Aboubakar'ın kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığı kaydedildi.
GÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YAZ DÖNEMİNİN MESELESİ
Talebin günümüzde değil, aylar öncesinde gerçekleştiği de belirtildi. Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise kişisel olduğu ortaya çıktı. Boşandığı eski eşine daha önceden yüklü miktarda para ödeyen ve ülkesinde otel yaptıran golcü oyuncunun bu nedenle avans aldığı öğrenildi.
SKORA 73 KEZ KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.