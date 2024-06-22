Beşiktaş'ta Aboubakar için MLS formülü!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la yollarını ayırmak için formül arıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 3 milyon 110 bin euro olan Kamerunlu golcüyü en kısa sürede göndermenin planlarını yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar için MLS formülü!
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22 Haziran 2024 10:17
2023-2024 sezonunda ortaya koyduğu olumsuz performansla hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın gönderilmesine karar verildi.

Kartal'dan ayrılmaya hazır olan tecrübeli oyuncu, Arap ülkelerinde oynamayı düşünmüyor. Aboubakar kariyerine ABD liginde (MLS) devam etmeye ise sıcak bakıyor.

FRIEDEL DEVREDE

Beşiktaş'ta ABD'li yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Aboubakar'ın MLS liginde yer alan bir kulübe satışı için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. ABD'de birçok ekiple yakın ilişkisi bulunan Friedel'in Kamerunlu oyuncuya uygun bir kulüp aradığı aktarıldı.

MENAJERİ DE ÇALIŞIYOR

Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi'nin de bu yönde bir çalışma içinde olduğu belirtildi.



BU SEZON ABOUBAKAR

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 
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