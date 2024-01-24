Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşandı!

Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Kamerunlu oyuncu için istenen tekliflerin gelmemesi Beşiktaş yönetiminin yeni karar almasına yol açtı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 23:51
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın affedilmesi an meselesi. Bonservisi için 4.5 milyon euro belirleyen siyah-beyazlılar istenilen teklifi alamadığı için yıldız oyuncuyu affetmeye karar verdi.

FORMASINA KAVUŞACAK

Takımın gösterdiği performanstan memnun olmayan Fernando Santos, Aboubakar'ın affedilmesini istedi ve yönetime bu kararını bildirdi. Hasan Arat da bu öneriye sıcak baktı ve Aboubakar affedildi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery