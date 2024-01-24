Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşandı!

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın affedilmesi an meselesi. Bonservisi için 4.5 milyon euro belirleyen siyah-beyazlılar istenilen teklifi alamadığı için yıldız oyuncuyu affetmeye karar verdi.
FORMASINA KAVUŞACAK
Takımın gösterdiği performanstan memnun olmayan Fernando Santos, Aboubakar'ın affedilmesini istedi ve yönetime bu kararını bildirdi. Hasan Arat da bu öneriye sıcak baktı ve Aboubakar affedildi.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
FORMASINA KAVUŞACAK
Takımın gösterdiği performanstan memnun olmayan Fernando Santos, Aboubakar'ın affedilmesini istedi ve yönetime bu kararını bildirdi. Hasan Arat da bu öneriye sıcak baktı ve Aboubakar affedildi.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.