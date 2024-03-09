Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın durumu büyük merak konusu haline gelirken futbolcuyla ilgili olarak son yaşanan o gelişme taraftarları hayrete düşürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi
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09 Mart 2024 10:52
Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Ligi 3. sırada tamamlamak ve diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar bu anlamda devre arasında kadrosuna önemli yıldızları takviye etmişti. Beşiktaş'ta takıma katılan oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

ABOUBAKAR'DA BÜYÜK BELİRSİZLİK

Bu anlamda takımdaki durumu büyük bir belirsizlik haline gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı.

AYBABA'DAN DÖNÜŞ ALAMADI

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, ardından Santos tarafından çok az süre verilen Kamerunlu oyuncunun Samet Aybaba'dan bir görüşme talep ettiği ancak henüz olumlu yanıt almadığı belirtildi. 

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