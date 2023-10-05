Beşiktaş'ta Aboubakar alarmı!

Beşiktaş, Kamerunlu yıldızın son iki sezonda skor yapamadığı 8 maçta 2 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Afrika Kupası'na gidecek yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlı takımın göstereceği performansı merak konusu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar alarmı!
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05 Ekim 2023 11:55
Beşıktaş'ın hücumdaki en etkili gol silahı olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun son iki sezonda skor katkısı yapamadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alması dikkat çekti. Siyah-Beyazlı takım 8 maçlık periyotta 4 beraberlik 2 de yenilgi yaşadı. Kamerunlu futbolcunun oynamadığı maçlarda gol ve pozisyon üretmekte sıkıntı çektigi görüldü. Yıldız futbolcunun ülkesi Kamerun'la 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'na gidecek olması teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

 

5-6 MAÇ OLMAYACAK

Yıldız futbolcunun turnuva boyunca Siyah-Beyazlı takımı 5-6 maç yalnız bırakması bekleniyor. Güneş'in Aboubakar'ın yokluğunda bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.  

 
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