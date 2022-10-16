Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya tepki!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ederken siyah-beyazlı tribünlerden Abdullah Avcı'ya tepki geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, iki takımın sahaya çıktığı sırada, eski teknik direktörlere Avcı aleyhine, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Abdullah Avcı, Temmuz 2019-Ocak 2020 arası dönemde Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, iki takımın sahaya çıktığı sırada, eski teknik direktörlere Avcı aleyhine, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Abdullah Avcı, Temmuz 2019-Ocak 2020 arası dönemde Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
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