Beşiktaş'ta Abdülkerim'in alternatifi Koray

Gelecek sezon yerli kuralının artacak olması üzerine yerli stoper arayışında olan Beşiktaş'ta adaylar netleşmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Abdülkerim'in alternatifi Koray
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10 Şubat 2022 09:46
Koray Günter
Koray Günter
Galatasaray
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu planlarken bir yerli stoper almanın hesaplarını yapıyor.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenen Kartal, ayrıca Koray Günter'i de listesine aldı.

İlk etapta Abdülkerim için Konyaspor'la anlaşmaya çalışacak olan siyah beyazlılar, sonuç alamazsa Hellas Verona ile Koray için pazarlıklara başlayacak.

Verona'nın geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor.

 

 

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