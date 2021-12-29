Beşiktaş'ta Abdülkerim Bardakcı için kıran kırana pazarlık

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor Yönetimi ile Abdülkerim Bardakcı transferi için masaya oturdu.



Takımı ile 3 yıllık sözleşme uzatan ancak Konyaspor Yönetimi'nin 'transferde önünü açarız' sözü ile Beşiktaş'a sıcak bakan 27 yaşındaki stoper için Kartal nabız yokladı.



Beşiktaş Yönetimi, bir miktar para artı takas teklifi ile transferi bitirmek isterken Yeşil- Beyazlı cephe direkt olarak bonservis talebinde bulunuyor. Konuşulan rakamın 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.





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