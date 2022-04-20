Beşiktaş'ta Abdülkerim Bardakcı için ilk somut adım geldi!

Beşiktaş, stoper transferinde ilk somut adımları attı. Konyaspor'un 3-4 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği Abdülkerim Bardakcı için görüşmeler başladı.



Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun siyah-beyazlı formayı giyme arzusu ve mukavele yenilerken aldığı kolaylık sözü nedeniyle, bu transferin 2 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması bekleniyor.



Siyah Beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Koray Günter'in durumunu ise Vida belirleyecek. Hırvat stoperin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde Koray için resmi girişim yapılacak.





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