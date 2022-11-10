Beşiktaş'ta 7. kez aynı senaryo yaşandı!

Serik Belediyespor maçında da Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şut golle sonuçlandı.



Geride kalan karşılaşmalarda Kartal'ın ağlarını üç farklı isim korurken bu senaryo 7. kez yaşandı.



Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.





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