Beşiktaş'ta 7. kez aynı senaryo yaşandı!

Beşiktaş'ın Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7. kez aynı senaryo yaşandı!
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10 Kasım 2022 10:22
Serik Belediyespor maçında da Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şut golle sonuçlandı.

Geride kalan karşılaşmalarda Kartal'ın ağlarını üç farklı isim korurken bu senaryo 7. kez yaşandı.

Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.

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