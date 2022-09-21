BEŞİKTAŞ'A MİLLİ TAKIMA SEÇİLENLER

ATIBA'YA SAKATLIK ENGELİ

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu ülkesinin milli takım kampına katıldı.Beşiktaş'ta genç futbolcular Emre Bilgin ve Berkay Vardar, Türkiye Ümit Milli Takımı'na seçildi. Kevin N'Koudou Kamerun, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka da Demokratik Kongo'dan davet etti.Siyah-beyazlılarda savunma hattının lideri Romain Saiss'e Fas Milli Takımı'ndan davet gelirken, golcü futbolcu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı'nda kadroda şans buldu.Öte yandan Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı'na çağrıldı. Fakat; futbolcu yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takıma gidemedi.