Beşiktaş'ta 7 isme milli davet

Beşiktaş'ta forma giyen 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet aldı ve kampa katıldı. İşte o isimler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7 isme milli davet
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21 Eylül 2022 09:48
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu ülkesinin milli takım kampına katıldı.

BEŞİKTAŞ'A MİLLİ TAKIMA SEÇİLENLER

Beşiktaş'ta genç futbolcular Emre Bilgin ve Berkay Vardar, Türkiye Ümit Milli Takımı'na seçildi. Kevin N'Koudou Kamerun, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka da Demokratik Kongo'dan davet etti.

Siyah-beyazlılarda savunma hattının lideri Romain Saiss'e Fas Milli Takımı'ndan davet gelirken, golcü futbolcu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı'nda kadroda şans buldu.

ATIBA'YA SAKATLIK ENGELİ

Öte yandan Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı'na çağrıldı. Fakat; futbolcu yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takıma gidemedi.



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