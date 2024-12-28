Beşiktaş'ta 7 isim için ayrılık gündemde!

Beşiktaş'ta seçim sonrasında 7 futbolcunun gönderilmesi planlanıyor. Yeni gelecek teknik adam ile yapılacak istişare sonrasında durum hakkında karar verilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7 isim için ayrılık gündemde!
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28 Aralık 2024 11:30
Son güncelleme 28 Aralık 2024 12:15
Beşiktaş'ta seçim sonrası 7 futbolcunun gönderilmesi planlanıyor. Yeni teknik adam ile yapılacak görüşmelerin ardından bu oyuncuların geleceği hakkında nihai karar verilecek. 
SEÇİM SONRASI YAPRAK DÖKÜMÜ

Seçim süreci nedeniyle hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kadro yapılanmasına ciddi revizyonlara gidilecek.

Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında verilen yüksek bonservis bedellerine rağmen beklentilerin bir hayli altında kalan Ernest Muçi ile Al Musrati'ye gelen tüm teklifler değerlendirme altına alınacak.

Portekizli yıldız Joao Mario da hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Mario da kadroda düşünülmüyor. 

YENİ HOCANIN FİKRİ ALINACAK

Ayrıca Onana ve Chamberlain de gönderilmesi beklenen isimler. Yerli futbolcular konusunda da liste yavaş yavaş belli oluyor.

Gelen haberlere göre Tayyip Talha Sunuç ve Onur Bulut, bileti kesilen isimler.

Bu doğrultuda yeni gelecek teknik adam ile yapılacak çalışma sonrasında söz konusu oyuncuların durumu hakkında nihai karar verilecek.

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