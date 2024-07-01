Beşiktaş'ta 7 futbolcu için karar zamanı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 7 futbolcu ilgili son kararı Giovanni van Bronckhorst verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 7 futbolcu için karar zamanı!
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01 Temmuz 2024 10:56
Beşiktaş'ta tatil sona erdi. Siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde topbaşı yapacak olan futbolcular, 10 gün boyunca İstanbul'da çalışacak.

Siyah-beyazlı takım yurt dışı hazırlık kampını 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirecek. Beşiktaş, 3 Temmuz'da Dinamo Zagreb, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ve 20 Temmuz'da Grazer AK ile hazırlık maçları oynayacak.

7 İSİM İÇİN SON KARAR

Kartal'da kiralıktan dönecek isimler başta olmak üzere birçok oyuncunun takımdaki geleceği İstanbul'da yapılacak 10 günlük kampta netlik kazanacak. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Ante Rebic'in yanı sıra Omar Colley ve Arthur Masuaku hakkındaki son kararı Giovanni van Bronckhorst verecek.



18 YABANCI VAR

Hollandalı teknik adamın kadroda düşünmediği isimlerden kendilerine kulüp bulmaları istenecek. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Yeni statüye göre A takım listesine 12 yabancı yazma hakkı bulunan siyah-beyazlıların en az 6 isimle yollarını ayırması gerekiyor. Bu doğrultuda ilk planda Rosier, Onana, Montero, Hasic, Aboubakar, Amartey ve Rebic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

 
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