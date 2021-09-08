Beşiktaş'ta 60 milyon liralık kriz

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Beşiktaş'ı büyük bir sıkıntıya sokuyor

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 60 milyon liralık kriz
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08 Eylül 2021 12:40
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Bu sezon çok önemli transfer hamlelerine imza atan Beşiktaş yönetimi aynı başarıyı oyuncu göndermede gösteremedi.

Siyah-Beyazlılar kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la yolları ayırmayı henüz başaramadı. 3 futbolcunun 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Beşiktaş'ı büyük bir sıkıntıya sokuyor.

Ljajic'in menajerini İstanbul'a çaıran yönetim tüm çabalara rağmen sözleşmeyi feshedemedi. Lens de Karagümrük ile anlaşamayınca Siyah-Beyazlılar'da kaldı.


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