Beşiktaş'ta 60 milyon liralık kriz

Bu sezon çok önemli transfer hamlelerine imza atan Beşiktaş yönetimi aynı başarıyı oyuncu göndermede gösteremedi.



Siyah-Beyazlılar kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'la yolları ayırmayı henüz başaramadı. 3 futbolcunun 60 milyon lirayı bulan maaş yükü Beşiktaş'ı büyük bir sıkıntıya sokuyor.



Ljajic'in menajerini İstanbul'a çaıran yönetim tüm çabalara rağmen sözleşmeyi feshedemedi. Lens de Karagümrük ile anlaşamayınca Siyah-Beyazlılar'da kaldı.



