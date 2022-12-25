Beşiktaş'ta 6 isim kulübeye çekiliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Şanlıurfaspor maçında forma giyip yetersiz performans gösteren 6 oyuncuyu kulübeye çekmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 6 isim kulübeye çekiliyor
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25 Aralık 2022 10:23
Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor. Bugün oynanacak zorlu mücadele için kupa maçından sonra yoğun çalışma yapan teknik ekip, nihai kararını verdi. Beşiktaş'ta, Şanlıurfaspor'a karşı bekleneni veremeyen 6 oyuncu bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekilecek.

6 İSİM KULÜBEYE

Kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in 11'de görev vermeyeceği isimler olacak.

Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yerine Şanlıurfaspor maçında sonradan oyuna girip tabelaya etki eden N'Koudou ile Weghorst görevlendirilecek.



 
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