Beşiktaş'ta 6 isim kulübeye çekiliyor

Beşiktaş, Süper Lig'e Gaziantep deplasmanında dönüyor. Bugün oynanacak zorlu mücadele için kupa maçından sonra yoğun çalışma yapan teknik ekip, nihai kararını verdi. Beşiktaş'ta, Şanlıurfaspor'a karşı bekleneni veremeyen 6 oyuncu bugünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekilecek.
6 İSİM KULÜBEYE
Kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in 11'de görev vermeyeceği isimler olacak.
Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yerine Şanlıurfaspor maçında sonradan oyuna girip tabelaya etki eden N'Koudou ile Weghorst görevlendirilecek.
6 İSİM KULÜBEYE
Kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in 11'de görev vermeyeceği isimler olacak.
Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yerine Şanlıurfaspor maçında sonradan oyuna girip tabelaya etki eden N'Koudou ile Weghorst görevlendirilecek.