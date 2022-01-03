Beşiktaş'ta 5 isim Süper Kupa maçında yok

TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, beş futbolcu kamp kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 5 isim Süper Kupa maçında yok
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03 Ocak 2022 13:38
5 Ocak Çarşamba günü, Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta, beş futbolcu kadroya alınmadı.

Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.

İŞTE AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."


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