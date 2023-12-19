Beşiktaş'ta 5 isim geri döndü

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takıma döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 5 isim geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 16:29
Beşiktaş'ta son zamanlarda oluşan sakatlık sorunu yavaş yavaş sona eriyor.

Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Beşiktaş'ta, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery