Beşiktaş'ta 5 isim geri döndü

Beşiktaş'ta son zamanlarda oluşan sakatlık sorunu yavaş yavaş sona eriyor.
Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.
Beşiktaş'ta, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.
Beşiktaş'ta, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU