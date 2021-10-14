Beşiktaş'ta 5 isim Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde son durum belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 5 isim Başakşehir maçında yok
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14 Ekim 2021 12:49
Süper Lig'de cuma akşamı Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 31 yaşındaki yıldız isim, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Bosnalı Hersekli yıldızın, 19 Ekim Salı günü oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

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Öte yandan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.




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