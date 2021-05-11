Beşiktaş'ta 5 futbolcuya uyarı

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik heyet, sarı kart sınırında olan futbolcuları uyardı.

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Beşiktaş'ta 5 futbolcuya uyarı
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11 Mayıs 2021 08:30
Beşiktaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak.

3 sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Teknik ekibin, bu konuda futbolculara uyarılarda bulunduğu ve özellikle ellerindeki tek forvet olan Cyle Larin'le özel olarak görüşerek kart görecek hareketlerden kaçınmasını istediği öğrenildi.

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