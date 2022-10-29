Beşiktaş'ta 5 eksik!

Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlı ekipte 5 isim çeşitli sebeplerle kadroda yer almadı.
Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.
İşte Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu:
Siyah beyazlı ekipte 5 isim çeşitli sebeplerle kadroda yer almadı.
Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.
İşte Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu:
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