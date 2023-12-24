Beşiktaş'ta 5 eksik!

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 5 eksik!
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24 Aralık 2023 13:19
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal, Umut Meraş ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlılarda geçen hafta kadroya alınan Tayyip Talha Sanuç ise bu kez kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Gökhan İnler de kamp kadrosuna yazılmadı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal da kadro dışı kalmaları nedeniyle kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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