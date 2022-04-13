Beşiktaş'ta 400 bin euroluk yeni sistem!

Geldiği günden bu yana siyah beyazlı kulübe katkısı görünen Valerien Ismael bir yeniliğe daha imza atıyor...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 400 bin euroluk yeni sistem!
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13 Nisan 2022 11:18
Beşiktaş'ta hızlı bir değişim yapmak isteyen Fransız teknik adam, teknolojiye de büyük önem veriyor.

Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük çapta yenilikler isteyen Ismael, yaklaşık 400 bin euro değerindeki FootbanAut isimli sistemi de yönetimden talep etti.

Ismael yine yurt dışından 2 analiz hocası istediği ve yine bir beslenme uzmanının teknik ekip kadrosuna katılmasını talep etti. Analistlerden Nathan Kirby teknik ekibe katıldı. 

 
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