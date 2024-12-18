Beşiktaş'ta 4 yıldır senaryo değişmedi

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Adana Demir yenilgisi ile adeta şampiyonluk yarışına veda eden siyah-beyazlıların kaderi son 4 yıldır değişmiyor.



Aralık ayı gelmeden önce son 4 sezonda da teknik adamlarla yolları ayıran Beşiktaş, 15. haftalar itibariyle de lige adeta havlu atıyor. İlk olarak 2020-21 yılında 15 Kasım'da Sergen Yalçın'ı gönderen siyah-beyazlılar, 15. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalmıştı.



BU KEZ YÖNETİM DE GİTTİ





Bir sonraki sezonda henüz eylül ayında Valerien İsmael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 15. haftada lider G.Saray'ın 9 puan gerisindeydi. 2022-23 sezonunda Kasım ayında Şenol Güneş ile vedalaşılırken 15. haftada zirvedeki F.Bahçe ile aradaki fark 14 puandı. Bu sezon ise kasım sonunda van Bronckhorst'u gönderen yönetim de istifasını sundu. Adana Demirspor yenilgisi ile zirve ile fark 16 puana çıkarken yine Kara Kartal ocak ayını göremedi.



