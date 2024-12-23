Beşiktaş'ta 4 yıldır aynı kabus!

Sergen Yalçın'la 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş son 4 yılda ligin ilk yarısı bitmeden zirve yarışının dışında kaldı, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.



ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNİN DIŞINDA KALDI



Siyah-beyazlı takım üst üste 4. sezon ligin ilk yarısı bitmeden şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş ligdeki başarısız sonuçlar yüzünden 30 Kasım'da Hollandalı hocayla yollarını ayırdı. Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken 7 puan kaybetti.



BENZER PERFORMANSI GÖSTERDİLER



Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 26 puanda kalan siyah-beyazlı takım önceki 3 yılda çok benzer performans sergilemişti. 2023-24 sezonunda 16 maçta 29 puan toplayan Beşiktaş, 2022-23'te 16 maçta 27 puan elde etmişti. 2021-22 sezonunda ise 16 lig maçında 24 puanda kalarak şampiyonluk yarışından çok erken kopmuştu.



AYNI SEZON HEM LİG HEP TÜRKİYE KUPASINI ALMIŞTI





Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2020-21 sezonunda 16. haftayı 34 puanla kapatmıştı. 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım rakip ağları 37 kez havalandırırken kalesinde 19 gol görmüştü. Beşiktaş, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine taşımıştı.



