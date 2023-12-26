Beşiktaş'ta 4 teknik adamdan ilginç tesadüf

Ligde ilk 18 haftada dört farklı hocayla çalışan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Beşiktaş'ta görev yapan 4 teknik direktör de görevlerine galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 4 teknik adamdan ilginç tesadüf
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26 Aralık 2023 12:13
Son güncelleme 26 Aralık 2023 12:29
Trendyol Süper Lig'de 18 haftada 4 farklı hocayla çalışan Beşiktaş'ta teknik direktörler ortak bir başarıya imza attı.

Beşiktaş'ta bu sezon şu ana dek görev yapan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe çıktığı ilk Süper Lig maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş, ligin ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

BURAK YILMAZ

Alınan kötü sonuçların ardından 7. haftada görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yerine göreve yardımcısı Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz, ligin 8. haftasında ilk kez görev aldığı Beşiktaş'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Beşiktaş kariyerine galibiyetle başladı.

RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi de sadece 3 maç sürdü. Alınan kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz'la da yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Ligin 12. haftasında göreve gelen Rıza Çalımbay, ilk çıktığı karşılaşmada Başakşehir ile karşılaştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Başakşehir'i 1-0 yenerek Beşiktaş'taki görevine galibiyetle başladı.

SERDAR TOPRAKTEPE

İstikrarsız sonuçların devam etmesinin ardından Rıza Çalımbay ile de yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, takımı son olarak U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Serdar Topraktepe yönetiminde ligin 18. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak dördüncü antrenörüyle olan ilk maçını da kazanmayı bildi.

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