Beşiktaş'ta 4 teknik adamdan ilginç tesadüf

Trendyol Süper Lig'de 18 haftada 4 farklı hocayla çalışan Beşiktaş'ta teknik direktörler ortak bir başarıya imza attı.
Beşiktaş'ta bu sezon şu ana dek görev yapan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe çıktığı ilk Süper Lig maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.
ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş, ligin ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
BURAK YILMAZ
Alınan kötü sonuçların ardından 7. haftada görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yerine göreve yardımcısı Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz, ligin 8. haftasında ilk kez görev aldığı Beşiktaş'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Beşiktaş kariyerine galibiyetle başladı.
RIZA ÇALIMBAY
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi de sadece 3 maç sürdü. Alınan kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz'la da yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay ile anlaştı.
Ligin 12. haftasında göreve gelen Rıza Çalımbay, ilk çıktığı karşılaşmada Başakşehir ile karşılaştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Başakşehir'i 1-0 yenerek Beşiktaş'taki görevine galibiyetle başladı.
SERDAR TOPRAKTEPE
İstikrarsız sonuçların devam etmesinin ardından Rıza Çalımbay ile de yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, takımı son olarak U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Serdar Topraktepe yönetiminde ligin 18. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak dördüncü antrenörüyle olan ilk maçını da kazanmayı bildi.
Beşiktaş'ta bu sezon şu ana dek görev yapan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe çıktığı ilk Süper Lig maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.
ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş, ligin ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
BURAK YILMAZ
Alınan kötü sonuçların ardından 7. haftada görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yerine göreve yardımcısı Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz, ligin 8. haftasında ilk kez görev aldığı Beşiktaş'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Beşiktaş kariyerine galibiyetle başladı.
RIZA ÇALIMBAY
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi de sadece 3 maç sürdü. Alınan kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz'la da yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay ile anlaştı.
Ligin 12. haftasında göreve gelen Rıza Çalımbay, ilk çıktığı karşılaşmada Başakşehir ile karşılaştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Başakşehir'i 1-0 yenerek Beşiktaş'taki görevine galibiyetle başladı.
SERDAR TOPRAKTEPE
İstikrarsız sonuçların devam etmesinin ardından Rıza Çalımbay ile de yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, takımı son olarak U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Serdar Topraktepe yönetiminde ligin 18. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılarak dördüncü antrenörüyle olan ilk maçını da kazanmayı bildi.
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