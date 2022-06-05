Beşiktaş'ta 4 isme yeni sözleşme

Beşiktaş, özkaynak projesinin yıldızlarıyla yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor. Kaleci Ersin, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkan'la masaya oturacak olan yönetim, oyuncuların maaşlarında da iyileştirme yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 4 isme yeni sözleşme
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05 Haziran 2022 11:55
Beşiktaş Yönetimi, gençleri elden kaçırmamak için harekete geçiyor. Gelecek yıl siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'la uzun vadeli kontratlar yapılması gündeme geldi.

Rıdvan ve Serdar'ın yurt dışında taliplerinin olması sözleşme uzatmaya da yanaşmaması Beşiktaş'ta son zamanlarda yaşanan büyük problemler arasında. Teknik Direktör Valerien Ismael, iki futbolcuyu da kadroda görmek istiyor. Siyah-beyazlıların elini rahatlatan isimler ise Ersin ve Emirhan.

Genç kaleciye henüz resmi teklif gelmemiş olması siyah-beyazlıların işini kolaylaştırıyor. Emirhan'ın ise mevcut maaşına büyük oranda zam yapılıp, 2025 yılına kadar sözleşme uzatılmak isteniyor.

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