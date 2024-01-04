Beşiktaş'ta 4 isim için karar yeni hocada

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin Siyah-beyazlılardaki geleceğinin belirsizliği devam ediyor.
BAILLY GİTTİ, ONANA'YA TEKLİFLER VAR
Beşiktaş'ta sözleşmesi karşılıklı feshedilen Bailly, İspanya'nın Villarreal takımına imza attı ve Beşiktaş'tan ayrıldı.
Onana içinse Süper Lig'den Karagümrük, Fransa'dan Bordeaux ve Saint Etienne'in ilgilendiği ileri sürüldü.
YENİ HOCANIN KARARI BEKLENECEK
Normal şartlarda ilk 11'in direkt oyuncuları olan Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'daki belirsizlik ise devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, kadro dışı kalan oyuncular için yeni teknik direktörün kararını bekleyecek.
CAZİP TEKLİF GELİRSE ABOU YOLCU
Yeni teknik adamın sunacağı raporun ardından bu isimlerin Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı netleşecek. Yönetim, cazip bir teklif getirmesi halinde Aboubakar'la yolları ayırmaya ise sıcak bakıyor.
BAILLY GİTTİ, ONANA'YA TEKLİFLER VAR
Beşiktaş'ta sözleşmesi karşılıklı feshedilen Bailly, İspanya'nın Villarreal takımına imza attı ve Beşiktaş'tan ayrıldı.
Onana içinse Süper Lig'den Karagümrük, Fransa'dan Bordeaux ve Saint Etienne'in ilgilendiği ileri sürüldü.
YENİ HOCANIN KARARI BEKLENECEK
Normal şartlarda ilk 11'in direkt oyuncuları olan Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'daki belirsizlik ise devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, kadro dışı kalan oyuncular için yeni teknik direktörün kararını bekleyecek.
CAZİP TEKLİF GELİRSE ABOU YOLCU
Yeni teknik adamın sunacağı raporun ardından bu isimlerin Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı netleşecek. Yönetim, cazip bir teklif getirmesi halinde Aboubakar'la yolları ayırmaya ise sıcak bakıyor.