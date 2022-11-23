Beşiktaş'ta 4 futbolcunun kaderi belli olacak

Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle oyuncular 10 günlük tatile çıkarken, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları analizlerini sürdürüyor.



Süper Lig'de oynanan 13 maçı tesislerde izleyen Güneş ve ekibi, futbolcuların bireysel performanslarını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.



Siyah-beyazlı takım perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak. İstanbul'daki çalışmalarda ve Antalya'da gerçekleşecek kampta 4 hazırlık karşılaşması oynanacak.



İstanbulspor ve Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'da en az iki hazırlık maçı yapacak. Bu maçlar birçok oyuncunun siyah-beyazlı takımdaki kaderini belirleyecek.



Arthur Masuaku, Dele Alli, Welinton Souza, Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi isimler hazırlık maçlarında başarılı performans göstermeleri halinde takımda tutulacak. Aksi halde bu oyuncuların bölgelerine transfer yapılması gündeme gelecek.



Teknik heyetin beklentilerine yanıt veremeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Teknik Direktör Şenol Güneş hazırlık maçlarının ardından yönetime kapsamlı bir rapor sunacak. Güneş'in raporu doğrultusunda transfer için düğmeye basılacak.



Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının içinde tutmak isteyen deneyimli teknik adamın hem savunmaya hem de orta sahaya takviye istemesine kesin gözüyle bakılıyor.







