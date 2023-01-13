Beşiktaş'ta 4 eksik!

Beşiktaş, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 4 eksik!
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13 Ocak 2023 15:11
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakat olan Rachid Ghezzal'in yanı sıra cezası bulunan Salih Uçan da kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Francisco Montero da yine kafileye dahil edilmezken, Manchester Unitd için İngiltere'ye giden Wout Weghorst da kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:




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