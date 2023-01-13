Beşiktaş'ta 4 eksik!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.Siyah-beyazlılarda sakat olan Rachid Ghezzal'in yanı sıra cezası bulunan Salih Uçan da kadroda yer almadı.Beşiktaş'ta Francisco Montero da yine kafileye dahil edilmezken, Manchester Unitd için İngiltere'ye giden Wout Weghorst da kadroda yer almadı.