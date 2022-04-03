Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor mücadelesinde Hatay maçından 4 farklı isim kullandı.

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Beşiktaş'ta 4 değişiklik
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03 Nisan 2022 22:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.

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