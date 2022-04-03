Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.
Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.
Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.