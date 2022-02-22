Beşiktaş'ta 37 golün 30'u yabancılardan

Süper Lig'de son olarak Altay karşısında Vida'nın kafa golüyle kazanan siyah-beyazlılarda gol katkısı olarak yabancı futbolcuların yerlilere fark atması dikkat çekti.



Beşiktaş ligde toplam 37 gol atarken, bunların yüzde 81,1'i yabancı isimlerden geldi. Yerliler ise yüzde 18,9'da kaldı. Yerlilerin 7 golüne karşılık yabancılar tam 30 gole imza attı. Toplamda 28 futbolcunun şans bulduğu Kartal'da yerli oyuncular yüzde 35,7'lik maç payına sahip oldu. Yabancıların payı ise yüzde 64.



