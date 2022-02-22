Beşiktaş'ta 37 golün 30'u yabancılardan

Süper Lig'de son olarak Altay karşısında Vida'nın kafa golüyle kazanan siyah-beyazlılarda gol katkısı olarak yabancı futbolcuların yerlilere fark atması dikkat çekti.
Beşiktaş ligde toplam 37 gol atarken, bunların yüzde 81,1'i yabancı isimlerden geldi. Yerliler ise yüzde 18,9'da kaldı. Yerlilerin 7 golüne karşılık yabancılar tam 30 gole imza attı. Toplamda 28 futbolcunun şans bulduğu Kartal'da yerli oyuncular yüzde 35,7'lik maç payına sahip oldu. Yabancıların payı ise yüzde 64.
Beşiktaş ligde toplam 37 gol atarken, bunların yüzde 81,1'i yabancı isimlerden geldi. Yerliler ise yüzde 18,9'da kaldı. Yerlilerin 7 golüne karşılık yabancılar tam 30 gole imza attı. Toplamda 28 futbolcunun şans bulduğu Kartal'da yerli oyuncular yüzde 35,7'lik maç payına sahip oldu. Yabancıların payı ise yüzde 64.