Beşiktaş'ta 37 golün 30'u yabancılardan

Altay karşısında Vida'nın kafa golüyle kazanan Beşiktaş'ta gol katkısı olarak yabancı futbolcuların yerlilere fark atması dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta 37 golün 30'u yabancılardan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 13:27
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Süper Lig'de son olarak Altay karşısında Vida'nın kafa golüyle kazanan siyah-beyazlılarda gol katkısı olarak yabancı futbolcuların yerlilere fark atması dikkat çekti.

Beşiktaş ligde toplam 37 gol atarken, bunların yüzde 81,1'i yabancı isimlerden geldi. Yerliler ise yüzde 18,9'da kaldı. Yerlilerin 7 golüne karşılık yabancılar tam 30 gole imza attı. Toplamda 28 futbolcunun şans bulduğu Kartal'da yerli oyuncular yüzde 35,7'lik maç payına sahip oldu. Yabancıların payı ise yüzde 64. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.