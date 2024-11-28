Beşiktaş'ta 30 milyon euroluk ödeme kapıda!

Beşiktaş'ta yaşanan maaş krizinin detayları ortaya çıktı..
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etmişti. Beşiktaş yönetimi dün son derece hareketli saatler geçirirken takımdaki maaş krizi iddiaları patlak vermişti.
Söz konusu iddialar dün Hasan Arat'a soruldu. Arat, maaş ödemelerinde sıkıntı olup olmadığı sorusuna "Bunlar olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz" cevabını vererek iddiaları doğrulamıştı.
Öte yandan Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ta son 2 aydır maaşların ödenmediği öne sürüldü.
Haber detayında siyah-beyazlı idarecilerin yıl sonuna kadar teknik heyet ve futbolculara toplam 30 milyon euro ödeme yapması gerektiği vurgulandı.
UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak adına söz konusu rakamın tamamının bir ay içinde hesaplara yatırılması gerekiyor.
HÜSEYİN YÜCEL HAREKETE GEÇTİ
Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in borçları ödemek ve UEFA ile sorun yaşamamak adına çalışma başlattığı aktarıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etmişti. Beşiktaş yönetimi dün son derece hareketli saatler geçirirken takımdaki maaş krizi iddiaları patlak vermişti.
Söz konusu iddialar dün Hasan Arat'a soruldu. Arat, maaş ödemelerinde sıkıntı olup olmadığı sorusuna "Bunlar olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz" cevabını vererek iddiaları doğrulamıştı.
Öte yandan Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ta son 2 aydır maaşların ödenmediği öne sürüldü.
Haber detayında siyah-beyazlı idarecilerin yıl sonuna kadar teknik heyet ve futbolculara toplam 30 milyon euro ödeme yapması gerektiği vurgulandı.
UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak adına söz konusu rakamın tamamının bir ay içinde hesaplara yatırılması gerekiyor.
HÜSEYİN YÜCEL HAREKETE GEÇTİ
Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in borçları ödemek ve UEFA ile sorun yaşamamak adına çalışma başlattığı aktarıldı.