Beşiktaş'ta 3 yıldıza ödül: Yeni sözleşme

Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.İlk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olan siyah-beyazlı kulüp, bu 4 takviyeyi haziran'da bitirecek. Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dış transfer kadar içeride de hareketli bir dönem yaşanacak.Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan masaya oturulacak ilk isimler. Yeni sezona girerken sözleşmelerinin son yılında olacak olan üç oyuncunun Haziran 2024'te bitecek kontratlarının 2 yıl uzatılması planlanıyor. Futbolcularının sözleşme şartları da iyileştirilecek. Cenk, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti. Siyah-beyazlılarda Salih 8 milyon, Mert Günok da 10 milyon TL kazanıyor.