Beşiktaş'ta 3 yıldız, maç kadrosuna alındı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.
Karşılaşma, 19.00'da başlayacak.
Siyah - beyazlıların maç kafilesinde sakatlıklarını atlatan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal yer aldı.
Öte yandan sakatlıkları devam eden Montero, Atiba, N'Koudou, Larin, Ghezzal, Pjanic, Welinton ve Mehmet Topal, Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu;
Karşılaşma, 19.00'da başlayacak.
Siyah - beyazlıların maç kafilesinde sakatlıklarını atlatan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal yer aldı.
Öte yandan sakatlıkları devam eden Montero, Atiba, N'Koudou, Larin, Ghezzal, Pjanic, Welinton ve Mehmet Topal, Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu;