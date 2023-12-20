Beşiktaş'ta 3 yerli yolcu oluyor

Kış transfer döneminde kadrosuna büyük revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş, Umut Meraş'ın ve Utku Yuvakuran'ın satılık, Emrecan Bulut'un ise kiralık gitmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 3 yerli yolcu oluyor
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20 Aralık 2023 15:53
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve oynamayan oyuncuları da göndermek isteyen Beşiktaş, 3 yerli oyuncusuyla yollarını ayırmak istiyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Umut Meraş ile ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Somaspor'dan kadroya dahil edilen Emrecan Bulut'un kiralanması ve 3. kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran'ın da teklif gelmesi halinde ayrılacağı ifade edildi.

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