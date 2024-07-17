Beşiktaş'ta 3 isimle öncelikli veda!

Yaz transfer döneminde Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli isimleri kadrosuna katan, Salih Uçan ile de yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta sıra ayrılacak isimlere geldi. Siyah-beyazlı takımda yönetim, Slovenya kampının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir toplantı yapacak ve tecrübeli çalıştırıcıya kimlerin gönderilmesi gerektiğini soracak. Ardından da yolları ayıracağı isimlerle masaya oturarak vedalaşacak.
3 İSİMLE ÖNCELİKLİ VEDA
Kartal'da öncelikle Colley, Amartey, Aboubakar gibi oyuncuların gönderileceği öğrenildi. Kendi ayrılmak isteyen Masuaku'ya ise kolaylık sağlanacağı bildirildi.
Performansı bir türlü beklenen seviyeye çıkmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst eldeki oyuncularla yeni sezona başlayacak. Bilindiği üzere Siyah-beyazlılar daha önce Cenk Tosun, Valentin Rosier ve Umut Meraş ile yollar ayrılmıştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı vurgulandı.
3 İSİMLE ÖNCELİKLİ VEDA
Kartal'da öncelikle Colley, Amartey, Aboubakar gibi oyuncuların gönderileceği öğrenildi. Kendi ayrılmak isteyen Masuaku'ya ise kolaylık sağlanacağı bildirildi.
Performansı bir türlü beklenen seviyeye çıkmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst eldeki oyuncularla yeni sezona başlayacak. Bilindiği üzere Siyah-beyazlılar daha önce Cenk Tosun, Valentin Rosier ve Umut Meraş ile yollar ayrılmıştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı vurgulandı.
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