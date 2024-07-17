Beşiktaş'ta 3 isimle öncelikli veda!

Beşiktaş'ta yönetim, yolları ayıracağı isimler konusunda Van Bronckhorst'un raporunun ardından düğmeye basacak. Siyah-beyazlılarda 3 isimle ilk öncelik olarak kesinlikle yollar ayrılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 3 isimle öncelikli veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 10:58
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 11:00
Yaz transfer döneminde Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli isimleri kadrosuna katan, Salih Uçan ile de yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta sıra ayrılacak isimlere geldi. Siyah-beyazlı takımda yönetim, Slovenya kampının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir toplantı yapacak ve tecrübeli çalıştırıcıya kimlerin gönderilmesi gerektiğini soracak. Ardından da yolları ayıracağı isimlerle masaya oturarak vedalaşacak.

3 İSİMLE ÖNCELİKLİ VEDA

Kartal'da öncelikle Colley, Amartey, Aboubakar gibi oyuncuların gönderileceği öğrenildi. Kendi ayrılmak isteyen Masuaku'ya ise kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Performansı bir türlü beklenen seviyeye çıkmayan isimlerle yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst eldeki oyuncularla yeni sezona başlayacak. Bilindiği üzere Siyah-beyazlılar daha önce Cenk Tosun, Valentin Rosier ve Umut Meraş ile yollar ayrılmıştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı vurgulandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery