Beşiktaş'ta 3 isim Şenol Güneş'in gözüne girdi

Günde çift idman yaparak Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılırken 3 yıldız futbolcunun performansı Şenol Güneş'in dikkatini çekti.
İşte Şenol Güneş'in gözüne giren isimler;
Cenk Tosun: Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.
Jackson Muleka: Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.
Dele Alli: İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu.
İşte Şenol Güneş'in gözüne giren isimler;
Cenk Tosun: Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.
Jackson Muleka: Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.
Dele Alli: İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu.
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