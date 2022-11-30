Beşiktaş'ta 3 isim Şenol Güneş'in gözüne girdi

Günde çift idman yaparak Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılırken 3 yıldız futbolcunun performansı Şenol Güneş'in dikkatini çekti.



İşte Şenol Güneş'in gözüne giren isimler;



Cenk Tosun: Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.



Jackson Muleka: Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.



Dele Alli: İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ