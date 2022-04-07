Beşiktaş'ta 3 bavul hazır!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek 3 oyuncu ile yola devam edilmesi beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta 3 bavul hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2022 12:11
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıkları bulunmamasına rağmen; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmemişti.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 3 futbolcuyu yeni planlamasında düşünmediğini net bir şekilde gösterdi. Töre ve Oğuzhan'ın kariyerlerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı ifade edildi. 36 yaşındaki Mehmet Topal'ın da sezon sonunda profesyonel futbol hayatını noktalamayı planlanıyor.  
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.