Sezon sonunda hücum hattını sil baştan yenileyecek olan Beşiktaş, ilk hedefini belirledi.
AYRILIKLAR YAŞANACAK
Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak. Golcü transferinde 1 numaralı adayını belirleyen Beşiktaş'ta, hücum hattında da ayrılıklar olacak. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka üçlüsüyle lig bitiminde yolların ayrılması planlanıyor.
CENK TOSUN DA VEDA EDECEK
Kadro dışı kararı kaldırılan Aboubakar'ı lig bitiminde satmayı amaçlayan Beşiktaş Yönetimi, yeni kontrat konusunda ortak noktada buluşamadığı Cenk Tosun'a da veda edecek.
Takımda beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Muleka da elden çıkarılacak.
AYRILIKLAR YAŞANACAK
Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak. Golcü transferinde 1 numaralı adayını belirleyen Beşiktaş'ta, hücum hattında da ayrılıklar olacak. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka üçlüsüyle lig bitiminde yolların ayrılması planlanıyor.
CENK TOSUN DA VEDA EDECEK
Kadro dışı kararı kaldırılan Aboubakar'ı lig bitiminde satmayı amaçlayan Beşiktaş Yönetimi, yeni kontrat konusunda ortak noktada buluşamadığı Cenk Tosun'a da veda edecek.
Takımda beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Muleka da elden çıkarılacak.