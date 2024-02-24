Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta hücum hattı tamamen değişiyor. Siyah beyazlı takımın 3 oyuncu ile yolları ayırması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 12:53
Sezon sonunda hücum hattını sil baştan yenileyecek olan Beşiktaş, ilk hedefini belirledi.

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak. Golcü transferinde 1 numaralı adayını belirleyen Beşiktaş'ta, hücum hattında da ayrılıklar olacak. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka üçlüsüyle lig bitiminde yolların ayrılması planlanıyor.

CENK TOSUN DA VEDA EDECEK

Kadro dışı kararı kaldırılan Aboubakar'ı lig bitiminde satmayı amaçlayan Beşiktaş Yönetimi, yeni kontrat konusunda ortak noktada buluşamadığı Cenk Tosun'a da veda edecek.

Takımda beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Muleka da elden çıkarılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery