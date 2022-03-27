Beşiktaş'ta 3-4-3 dönüşümü başlıyor

Beşiktaş, Önder Karaveli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael'le birlikte yeni bir dönemin kapısını açtı. Siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, medyaya tanıtıldığı basın toplantısında kalan 8 maçta ligi mümkün olan en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceklerini açıklamıştı.



Kartal'ın başındaki ilk sınavına 3 Nisan Pazar günü zorlu Trabzonspor deplasmanında çıkacak 46 yaşındaki Ismael, uzmanlaştığı sistem olan 3-4-3 dizilişi için çalışmalarına hemen başladı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısına 3-4-3 dizilişiyle çıkacak.



Valerien Ismael, milli oyuncuların takıma dönmesinden sonra taktik çalışmalara ağırlık verecek. Milli takım kamplarında bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emre Bilgin, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida ve Michy Batshuayi çarşamba gününden itibaren dönüşe geçecek.



Valerien Ismael, milli oyuncuların takıma katılmasından sonra teorik toplantılar ve saha çalışmalarıyla 3-4-3 sistemini öğrencilerine anlatacak, planlarını paylaşacak. Kalede Ersin'i görevlendirecek olan Fransız teknik adamın savunma üçlüsünde ilk etapta Welinton, Vida ve Montero'yu kullanması bekleniyor.



Orta sahada Rosier, Josef (Pjanic), Can (Atiba) ve Rıdvan öne çıkıyor. Hücum hattının favori isimleri ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi olarak görünüyor. Nkoudou, Alex Teixeira, Güven, Kenan, Emirhan İlkhan gibi oyuncular da formaya en yakın alternatif isimler olarak gösteriliyor.









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