Beşiktaş'ta 2020 yılı genel kurul tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulu 26 Aralık'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 2020 yılı genel kurul tarihi belli oldu
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17 Kasım 2021 20:10
Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulu 26 Aralık'ta düzenlenecek.

Kulüp açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.

Toplantıda ayrıca basketbol faaliyetlerinin Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye devri de oylanacak.


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